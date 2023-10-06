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قريباً غسالات قادرة على ﻓﺭﺯ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺣﺳﺏ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ

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kl;k Copyright Gene J. Puskar/AP
بقلم:  يورونيوز
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طور باحثون ألمان نموذجاً لجهاز استشعار مُصغّر قادر على التعرف على أنواع أنسجة الملابس، ما يُمكّن الغسالات الأوتوماتيكية من ضبط جميع الإعدادات بمفردها، ويوفر المياه والطاقة.

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فرز الغسيل حسب اللون بات أمراً سهلاً، فكل ما تحتاجه جهاز صغير يحمل كاميرا تمكّنك من فرز الملابس في المقام الأول، ويمتلك كذلك القدرة على التعرّف على نوع النسيج. لم يعد من الضروري العودة لقراءة ملصقات الملابس منذ أن قام باحثون في معهد فراونهوفر في ألمانيا بتطوير جهاز قادر على التعرف تلقائياً على تركيبة الأنسجة.

هذه التقنية في حد ذاتها ليست جديدة، بل تسمى "مقياس الطيف"، وتسمح بالتعرف على تركيبة المنتج بناء على طيف الضوء الخاص به، لكن الجديد هو قدرة العلماء على تصغير هذا النظام ليصبح بحجم كاميرا الهاتف الخليوي، وإتاحته بمبلغ  يكون في متناول الجميع.

يقوم الباحثون الألمان بتطوير جهاز الاستشعار هذا بالتعاون مع مختصين في صناعة الأجهزة المنزلية، ومن المتوقع أن يصبح متاحاً بداية من الصيف المقبل.

في البداية سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، إذ عليك وضع الملابس قطعة تلو أخرى، كي يتمكّن الجهاز من مسحها ضوئياً ويُصدر تحذيراً مسموعاً إذا كان المزيج غير متناسق. بعد ذلك  ستقوم الغسالة بوزن الغسيل وضبط جميع الإعدادات بمفردها، ما من شلأنه أن يساعدك على توفير المياه والطاقة.

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