شاهد: أسوأ فيضانات تشهدها الهند.. 56 قتيلاً والجيش يحذر من ذخائر جرفتها المياه (مشاهد مروعة)

بقلم: يورونيوز

تأكّد مقتل 56 شخصاً على الأقل في الفيضانات التي شهدها شمال شرق الهند، بينما حذّر الجيش من أنّ الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطراً على السلامة العامة.

اعلان

ضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم الأربعاء، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية. ويحذّر علماء المناخ من أنّ خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد.

وقال مفوض الإغاثة في الولاية أنيلراج راي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم".

بدوره، أفاد قائد شرطة منطقة جالبايغوري ك. أوميش جانبات فرانس برس، بأنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت ثلاثين جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

وأضاف أنّ "النهر يصل طوله إلى 86 كيلومتراً"، مشيراً إلى أنّ "عملية البحث مستمرة".

وبين القتلى ستة جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين وحيث هناك انتشار عسكري كثيف.

ومازال 16 جندياً من بين أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، إنّ الفيضانات جرفت "أسلحة نارية ومتفجّرات" من معسكرات الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية الجمعة، بأنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون جراء قذيفة هاون انفجرت بينما كانت تجرفها مياه الفيضانات في ولاية البنغال الغربية.

ودمّرت الطرق والجسور كما قُطعت خطوط الهاتف في معظم أنحاء الولاية، ممّا أدى إلى تعقيد عمليات الإجلاء وجهود التواصل مع الآلاف المنقطعين عن بقية البلاد.

ولحقت أضرار بأكثر من 1200 منزل بسبب الفيضانات، وفقاً لأحدث بيان صادر عن حكومة سيكيم.

وأفاد البيان بأنّه تمّ إنقاذ أكثر من 2400 شخص، بينما لجأ نحو 7 آلاف آخرين إلى مخيّمات إغاثة مؤقتة أقيمت في المدارس والمكاتب الحكومية ودور الضيافة.

سرعة ذوبان الأنهار الجليدية

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا ثالث أعلى جبل في العالم.

تدفقت المياه باتجاه مجرى النهر، ممّا زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وتذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بشكل أسرع من أي وقت، بسبب تغيّر المناخ، ممّا يعرض المجتمعات لكوارث مكلفة وغير متوقّعة، وفقاً لمجموعة أبحاث المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال.

وقال آرون بهاكتا شريستا المتخصص في تغير المناخ في المركز، لوكالة فرانس برس إن "السبب الأساسي هو تغير المناخ وسيزداد تأثيره في المستقبل".

وأضاف: "لا يوجد أي سيناريو جيد"، موضحاً "حتى السيناريو الأكثر تواضعا يشير إلى أن احتمال وقوع مثل هذه الأحداث المفاجئة لفيضانات البحيرة الجليدية مرتفع جداً".

يقول علماء المناخ إن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1,2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة".