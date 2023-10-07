شاهد: سلاح البحرية الإسرائيلي يستهدف زورقًا يضم مسلحين فلسطينيين في عملية "طوفان الأقصى"

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إن حركة حماس الإسلامية "ستدفع ثمناً غير مسبوق" بعد شنها عملية واسعة بالصواريخ والتسلل داخل إسرائيل.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت عشرات المسلحين الفلسطينيين الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

ونشرت تل أبيب مقطعًا مصورًا يُظهر لحظة استهداف الزورق التي ادعت أنه يضم مقاتلين تابعين لحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إن حركة حماس الإسلامية "ستدفع ثمناً غير مسبوق" بعد شنها عملية واسعة بالصواريخ والتسلل داخل إسرائيل.

وأضاف نتانياهو في بيان: "شنت حماس هذا الصباح هجوماً إجرامياً مباغتاً ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وتابع: "أمرت بتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط ونرد على إطلاق النار بحجم لم يعرفه العدو، سيدفع العدو ثمناً غير مسبوق" معلناً أن بلاده في حالة حرب.