بقلم: يورونيوز

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية السبت عن مقتل امرأة وجرح عدة أشخاص بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباحا. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب" وبدء عملية ضد أهداف تابعة لحماس، قال الجناح المسلح للحركة إنه تم إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء عملية "طوفان الأقصى".

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أُطلق أكثر من خمسة آلاف صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل السبت، حسبما قال الجناح المسلح لحماس معلناً بدء "عملية طوفان الأقصى".

وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة "قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب". وأضافت "نعلن بدء عملية +طوفان الأقصى+ ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

وبدأ القصف من مواقع عدّة في قطاع غزّة قبل الساعة 6,30 صباحاً (03,30 بتوقيت غرينتش) وكان لا يزال مستمراً بعد نصف ساعة تقريباً، وفق صحافيّي فرانس برس.

دوّت صفارات الإنذار في القدس، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "محاولة تسلل مسلحين إلى غلاف غزة" في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع، التي طلب من سكانها إغلاق منازلهم.

وفي فيديو التقط في سديروت شمالي قطاع غزة، يمكن مشاهدة مركبات للمسلحين الذين تسللوا إلى المدينة.

كما أعلن الجيش "حالة التأهب للحرب" وقال إن حماس ستتحمل عواقب الهجوم، مشيراً إلى بدء عملية ضد أهداف تابعة لحماس في غزة.

وفي حصيلة أوّلية قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إن امرأة في إسرائيل قتلت السبت جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وأوضح نفس المصدر بأن الضحية هي في الستينات وقد قتلت "بسبب ضربة مباشرة"، مشيراً إلى إصابة 15 شخصا آخرين بجروح في جنوب إسرائيل، إثر الهجمات الصاروخية.

وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على غزّة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) على السلطة في القطاع. ومذّاك، خاض النشطاء الفلسطينيّون وإسرائيل حروباً عدّة مدمّرة.