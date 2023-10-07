شاهد| السيوف الحديدية: سكّان غزة يتفقدون حجم الدمار جراء قصف جوي إسرائيلي طال المباني والممتلكات

بقلم: يورونيوز

شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، ما أدّى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية.