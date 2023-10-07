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شاهد| السيوف الحديدية: سكّان غزة يتفقدون حجم الدمار جراء قصف جوي إسرائيلي طال المباني والممتلكات

قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، ما أدّى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط  198 قتيلاً وإصابة 1610 بجراح متفاوتة فيما سُمي بعملية "السيوف الحديدية"، ردّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته كتائب القسام عبر إطلاق مئات الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

 وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هجوماً شديداً سيستمر ويزداد في غزة واصفاً الساعات القادمة بـ"الصعبة"، وأضاف: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى 17 مجمعاً عسكريا ًوأربعة مقار عملياتية تابعة لحماس في الساعات القليلة الماضية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 100 إسرائيلي على الأقل بالإضافة إلى احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة، بينهم جنود.

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