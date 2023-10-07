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شاهد: فلسطينيون يسحبون جندياً إسرائيلياً من داخل دبابة بعد الاستيلاء عليها في عملية "طوفان الأقصى"

لحظة إخراج الجندي الإسرائيلي من الدبابة
لحظة إخراج الجندي الإسرائيلي من الدبابة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أكدت حماس أنها استولت على مركبات إسرائيلية من مدن جنوب إسرائيل بالقرب من حدود غزة.

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أظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حصار عدد من الفلسطينيين لدبابة إسرائيلية، قبل أن يتم إخراج جندي من داخلها وسحبه إلى جهة مجهولة على متن دراجة نارية.

وأعلنت حماس اليوم السبت أنها أسرت جنوداً إسرائيليين قرب حدود غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه تعليق في هذه المرحلة على هذا الادعاء.

كما أكدت حماس أنها استولت على مركبات إسرائيلية من مدن جنوب إسرائيل بالقرب من حدود غزة.

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