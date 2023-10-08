شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر دبابات على حدود قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي دبابات بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وسط في وقت تدور فيه معارك بين إسرائيل وحركة حماس منذ أمس السبت.

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قتل أكثر من 600 شخص في إسرائيل منذ بدأت حماس هجومها المباغت، وتمكنت من أسر أكثر من 100 شخص، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في الدولة العبرية الأحد.

وعمم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها لوكالة فرانس برس، مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته.

وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات "ليست نهائية" مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في "حالة حرجة".