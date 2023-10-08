مقتل إسرائيليين اثنين ومصري إثر إطلاق شرطي النار وسط فوج سياحي في الإسكندرية

بقلم: يورونيوز

قُتل إسرائيليان ومصري الأحد عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الاسكندرية (شمال)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فيما تدور حرب طاحنة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

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قُتل اسرائيليان ومصري الأحد عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في مدينة سكندرية الساحلية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فيما تدور حرب طاحنة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ووقع الحادث أثناء زيارة الفوج السياحي الإسرائيلي بزيارة مزار عمود السواري بمنطقة المنشية في وسط مدينة الإسكندرية.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية لوسائل إعلام محلية إن أحد أفراد الشرطة القائمين بتأمين المنطقة قام بإطلاق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي مما نتج عنه مقتل اثنين من السائحين الإسرائيليين وشخص مصري وإصابة مصري آخر.

🔻 #الإسكندرية بعد إطلاق النار من رجل أمن مصري على السياح الاسرائيليين pic.twitter.com/e7U7RNNOSc — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) October 8, 2023

وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على فرد الشرطة الذي أطلق النار في الحال.

ولم تعلن رسميا هوية الشرطي المصري غير أن وسائل إعلام مصرية قالت إنه مجند في الثانية والعشرين من عمره يدعى محمد صلاح.

وفي حزيران/يونيو، قُتل ثلاثة إسرائيليين برصاص "شرطي مصري تسلل" إلى إسرائيل قبل أن يتم قتله، وفقا لمتحدث عسكري إسرائيلي.

وقال الجيش المصري آنذاك إن أحد أفراد "قوات الأمن كان يطارد مهربي مخدرات" وعبر أحدى نقاط التفتيش على الحدود بين البلدين. ووفقا للراوية المصرية، تبع ذلك "تبادلا لإطلاق النار أسفر عن ثلاثة قتلى من الجانب الإسرائيلي"، فضلا عن مقتل الشرطي المصري.

وبعد هذه الواقعة، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسارعت سلطات البلدين إلى تأكيد استمرار التعاون بينهما.