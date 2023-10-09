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شاهد: قطاع غزة يتعرض إلى قصف إسرائيلي مكثف بالطائرات والمدافع

قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي
قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي Copyright Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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تعرض قطاع غزة مساء الاثنين وحتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، إلى قصف إسرائيلي عنيف ومكثف استهدف منشآت ومؤسسات حكومية ومساجد.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية شاركت في قصف أهداف في القطاع.

وقالت الأونروا إن نحو 137 ألف فلسطيني باتوا في الملاجئ المنظمة الطارئة في غزة.

في هذه الأثناء، قصفت إسرائيل أهدافا على حدودها مع لبنان قتل على إثرها 3 أفراد ينتمون إلى حزب الله، القصف جاء ردا

على قذائف تم إطلاقها من داخل الأراضي اللبنانية في عملية تبنتها حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

وبعد القصف الإسرائيلي غير المسبوق، أطلقت حركة حماس تهديدا جاء فيه "أن كل استهداف لشعبنا بدون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين".

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها".

بحسب الحكومة تحتجز حماس أكثر من مئة إسرائيلي.

وأوقعت الحرب إلى الآن ما مجموعه نحو 1400 قتيل، وفق البيانات الرسمية للجانبين.

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