"طوفان الأقصى": القصف الإسرائيلي على غزة يرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 950 والجرحى إلى نحو 5 آلاف ونزوح 260 ألفا آخرين
يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، حيث قتل 950 فلسطينيا وجرح 5 آلاف مواطن أخر إلى غاية صباح الأربعاء، فيما قتل أكثر من 1200 شخص وجرح 2700 في إسرائيل، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل فلسطينية يوم السبت. وتسببت الحرب التي أعلنتها إسرائيل بنزوح أكثر من 260,000 فلسطيني.
وفي ما يلي أهم التطورات:
قصف جامعة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية الأربعاء الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، بحسب ما اعلن مسؤول في هذه الجامعة المرتبطة بحركة حماس. وقال أحمد عرابي مسؤول في إدارة الجامعة لوكالة فرانس برس، إن "الغارات الجوية العنيفة دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية...لا أحد يستطع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيط بالجامعة".
مقتل أكثر من 30 فلسطينيا
قتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.
وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة فرانس برس.
وقال معروف إن قطاع غزة "يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود ... واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية".
وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة "تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية".
أكثر من 260 ألف نازح
تسببت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بنزوح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، فيما يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث لبياناته الثلاثاء "يُعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم"، مضيفا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع". وكان قد نزح قرابة 3000 شخص "خلال عمليات تصعيد سابقة" قبل السبت.
دمرت عمليات القصف أكثر من 1000وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة ب560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، على ما قالت أوتشا نقلا عن مصادر فلسطينية. ولجأ قرابة 175,000 من أولئك النازحين، إلى 88 مدرسة تديرها وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).وأكثر من 14,500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يُعتقد أن نحو 74,000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.وقالت إن عدد النازحين داخل غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014".
وحذرت أوتشا من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم ينزحوا". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلا في القطاع الفقير.