بعد قطيعة دامت سنوات: طهران والخرطوم تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

بقلم: يورونيوز

السودان قطع علاقاته مع إيران عام 2016 تضامنا مع السعودية، بعد اقتحام سفارة الرياض في طهران. المملكة العربية السعودية أعادت علاقاتها الدبلوماسية بطهران في آذار/ مارس الماضي.

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أعلن السودان الإثنين استئناف العلاقات الدبلوماسية بينه وإيران بعد قطيعة استمرت عدة سنوات فيما تحتدم الحرب في البلاد منذ قرابة ستة أشهر بين الجيش، الذي يهيمن على الحكومة، وقوات الدعم السريع. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن البلدين "قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خدمة لمصالح الطرفين إثر عدد من الاتصالات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر" الأخيرة.

وكان السودان قطع علاقاته مع إيران في العام 2016 تضامنا مع السعودية عقب اقتحام السفارة السعودية في طهران. وأعادت الرياض علاقاتها الدبلوماسية بطهران في آذار/مارس الماضي.

وارتبط نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح اثر انتفاضة شعبية في العام 2019، مدى سنوات طويلة بعلاقات جيدة مع إيران وحليفتها حركة حماس الفلسطينية. ولكن الخرطوم كانت قد بدأت مؤخرا اتصالات من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التغيير في توجهات السياسة الخارجية السودانية قد يكون سعيا من جانب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحصول على دعم في مواجهة خصمه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.