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مرتبكًا وأسقط سماعة الترجمة على الأرض.. رئيس جنوب السودان في موقف محرج وبوتين يتدخل

رئيس جنوب السدان سالفا كير
رئيس جنوب السدان سالفا كير Copyright Vladimir Astapkovich/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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جاءت دعوة روسيا لكير للزيارة في وقت تتواصل فيه القوى العالمية مع الدول الإفريقية للحصول على الدعم فيما يتعلق في الحرب في أوكرانيا.

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بينما كان رئيس جنوب السودان سلفا كير مرتبكًأ وهو يحاول وضع سماعة الترجمة التي سقطت من يده على الأرض، تدخل الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين وبدأ يشرح لكير بالإشارات طريقة وضعها على الأذن.

وتظهر اللقطات التي نشرتها صحيفة "زفيزدا نيوز" أن كير كان يجد صعوبة في وضع الجهاز. ونُقل عن بوتين قوله عندما أوضح لكير كيفية وضع الجهاز فوق أذنه: "هكذا".

وقال مكتب بوتين إن الاجتماع عقد أمس الخميس خلال زيارة دولة رسمية.

وناقش الرئيسان الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان الذي يستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية له في ديسمبر 2024. ونالت البلاد استقلالها عن السودان في عام 2011، ويقود كير البلاد منذ ذلك الحين.

ويتعرض جنوب السودان لضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لتنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2018 بشكل أسرع لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات والتحضير للانتخابات.

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