حصيلة: أعداد القتلى الأجانب وجنسياتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أشارت عدة سفارات إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد من مواطنيها خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس على عدد من المستوطنات في إسرائيل.

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قتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته يوم السبت على إسرائيل. وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية. وفيما يلي عدد القتلى والجرحى والرهائن وجنسياتهم:

تايلاند: 18 قتيلا و11 رهينة -

قتل 18 تايلانديا وأصيب تسعة وتمّ أسر 11، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الثلاثاء. وقال نائب وزير الخارجية جاكابونغ سانغماني إن حوالى خمسة آلاف مواطن تايلاندي أجلوا من المناطق العالية الخطورة فيما "يطلُب ثلاثة آلاف مواطن آخر العودة إلى تايلاند".

الولايات المتحدة: 11 قتيلا ومفقودون

أكدت الولايات المتحدة الاثنين مقتل 11 مواطنا أميركيّا على الأقل، ورجحت أن يكون هناك أميركيون بين الرهائن الذين تمّ احتجازهم من قبل حركة حماس.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان "للأسف، نعلم الآن أن 11 مواطنا أميركيا على الأقل كانوا بين القتلى، والعديد منهم كانوا يعيشون في إسرائيل".

النيبال: 10 قتلى

قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب الأحد.

وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري بحث عن شخص خامس. وكانت كيبوتس ألوميم تستضيف 17 طالبا وقت الهجوم.

الأرجنتين: سبعة قتلى و15 مفقودا

أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس، كما تحدثت عن فقدان 15 آخرين.

فرنسا: أربعة قتلى و13 مفقودا

قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إن أربعة مواطنين فرنسيين قتلوا، مضيفة أن 13 ما زالوا في عداد المفقودين ويرجّح أن يكون بعضهم اختطف.

روسيا: أربعة قتلى

أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين. وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن هناك ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

أوكرانيا: قتيلان

قتلت سيدتان أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ عدة سنوات على ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو الأحد.

المملكة المتحدة: قتيلان

قتل مواطنان بريطانيان على ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ الذي يبلغ من العمر 20 عاما، يخدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء إن "عددا كبيرا" من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال.

كندا: قتيل وثلاثة مفقودين

قالت الحكومة الكندية الاثنين إن كنديّا قتل وثلاثة آخرين فقدوا.

البرازيل: قتيل

أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الثلاثاء مقتل برازيلي-إسرائيلي.

- البيرو: قتيل

أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الثلاثاء مقتل مواطن بيروفي. وأشارت إلى وجود ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

كمبوديا: قتيل

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا لقي حتفه خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.

ألمانيا: العديد من الرهائن

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الأحد أن عددا من مزدوجي الجنسية اختطفوا. وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة "دير شبيغل" إنها تعرفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة نصف عارية ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون.

وأوضحت ريكاردا لوك للمجلة أن ابنتها كانت تحضر مهرجان الموسيقى.

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الفيليبين: خمسة مفقودين

قال سفير الفيليبين لدى إسرائيل الثلاثاء إن خمسة مواطنين في عداد المفقودين، ومن المحتمل أن يكون أحدهم مختطفا.

النمسا: ثلاثة مفقودين

قالت وزارة الخارجية النمسوية الثلاثاء إن ثلاثة مواطنين نمسويين-إسرائيليين يقيمون في جنوب إسرائيل بشكل منفصل قد يكونون بين المختطفين.

تشيلي: مفقودان

أكدت وزارة الخارجية التشيلية الاثنين أن مواطنَين من تشيلي مفقودان. وكان الزوجان يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.

إيطاليا: مفقودان

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن اسرائيليَين-إيطاليَين مفقودان. وأضاف "لم يحدَّد مكانهما ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية".

باراغواي: مفقودان

قالت حكومة باراغواي إن مواطنَين من باراغواي كانا يعيشان في إسرائيل مفقودان دون تقديم تفاصيل إضافية.

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سريلانكا: مفقودان

قال سفير سريلانكا لدى إسرائيل الثلاثاء إن مواطنَين في عداد المفقودين.

تنزانيا: مفقودان

قال سفير تنزانيا لدى إسرائيل لفرانس برس إن مواطنَين تنزانيَين مفقودان.

المكسيك: رهينتان

كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على منصة إكس، أن مكسيكيَين أخذا رهينتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كولومبيا: رهينتان

قال سفير إسرائيل لدى كولومبيا على منصة إكس إن كولومبيَين كانا في مهرجان "سوبرنوفا" الموسيقي مفقودان. وأكدت الحكومة الكولومبية أن اثنين من مواطنيها كانا في المهرجان وأنها تحاول المساعدة في تحديد مكانهما.

بنما: مفقود

قالت حكومة بنما إن أحد مواطنيها مفقود.

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إيرلندا: مفقود

أكدت الحكومة الإيرلندية أن امرأة إيرلندية-إسرائيلية مفقودة.