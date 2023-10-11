قالها بايدن عام 1986: "لو لم تكن هناك إسرائيل لكان على أميركا خلق إسرائيل لحماية مصالحها"

بقلم: يورونيوز

التقى دبلوماسيون عرب، بمن فيهم السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا زهير الشن، في العاصمة الإندونيسية، لمناقشة الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفي جاكرتا استذكر السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا، خلال اجتماع في جاكرتا، ما قاله جو بايدن في عام 1986 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.

اعلان

قال السفير الفلسطيني في إندونيسيا: "لا يمكن لأي إنسان أن يتسامح مع ممارسات إسرائيل وسلوكها القمعي.. كل شيء أصبح مباحا في فلسطين على أيدي هؤلاء القتلة".

كما استذكر السفير الفلسطيني خلال الاجتماع المنعقد في جاكرتا ما قاله جو بايدن في عام 1986، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.

وأضاف الشن أن بايدن كان يتحدث آنذاك عن الوجود الإسرائيلي في المنطقة وقال: "إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط (..)، لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على أميركا خلق إسرائيل لحماية مصالحها في المنطقة".

وجاء في حديث بايدن: "إسرائيل هي أفضل استثمار قمنا به بقيمة 3 مليارات دولار".

من جانبه، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن "السبب الجذري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية، ولذلك يجب حله وفقا للمعايير التي وافقت عليها الأمم المتحدة".

إلى ذلك خرجت مسيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية يوم أمس في شوارع جاكرتا للتعبير عن تضامنهم الكامل، رافعة شعارات تطالب بالسلام في غزة والإنهاء الفوري للحرب والعنف لمنع وقوع عدد أكبر من الضحايا.