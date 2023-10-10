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الخارجية الروسية تؤكد أن لافروف سيزور الصين الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء استقبال نظيره الصيني وانغ يي في موسكو ـ 18 أيلول / سبتمبر 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء استقبال نظيره الصيني وانغ يي في موسكو ـ 18 أيلول / سبتمبر 2023 Copyright AP/Russian Foreign Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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تأتي زيارة وزير الخارجية إلى الصين قبل زيارة أخرى مرتقبة للرئيس الروسي بوتين إلى هناك خلال الشهر الجاري. لكن موعد زيارة بوتين لم تتحدد بعد، علما أنها الأولى للصين منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في شباط / قبراير 2022.

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يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الصين من 16 إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما أعلنت الناطقة باسمه الثلاثاء، فيما من المقرر أن يزور فلاديمير بوتين هذه الدولة الحليفة قريبا.

وقالت ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي "يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بكين في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر في إطار المنتدى الدولي الثالث 'حزام واحد، طريق واحد'، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي".

ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسيةAP Photo / Alexander Zemlianichenko

ومنذ أشهر، تسعى روسيا التي تخضع لعقوبات شديدة من الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية وفي مجال الطاقة وغيرها من المجالات مع بكين.

في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، خلال زيارة وانغ يي لسان بطرسبرغ، قال فلاديمير بوتين إنه "مسرور" لقبول دعوة بكين لزيارة الصين في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن التواريخ الرسمية لهذه الزيارة، وهي الأولى للرئيس الروسي إلى الصين منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ما زالت غير معروفة.

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