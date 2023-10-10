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شاهد: نشر دبايات إسرائيلية في قرية المطلة على الحدود مع لبنان

دبابة إسرائيلية بين المنازل في بلدة المطلة الإسرائيلية كما يُرى من الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية -الإسرائيلية في قرية كفر كلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر 2023
دبابة إسرائيلية بين المنازل في بلدة المطلة الإسرائيلية كما يُرى من الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية -الإسرائيلية في قرية كفر كلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر 2023 Copyright Hassan Ammar/AP.
بقلم:  يورونيوز
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تظهر صور تم تصويرها من الجانب اللبناني على الحدود دبابات إسرائيلية متمركزة في قرية المطلة .

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قال حزب الله اللبناني إن ثلاثة من أعضائه لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان يوم الاثنين، مع تمدد الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين إلى الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وكان حزب الله وإسرائيل قد خاضا حرباً طاحنة استمرت شهراً في عام 2006 وتبادلا إطلاق النار من حين إلى آخر عبر الحدود منذئذ متجنبين الوقوع في صراع كبير. وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق المدفعية والصواريخ يوم الأحد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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