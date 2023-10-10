شاهد: نشر دبايات إسرائيلية في قرية المطلة على الحدود مع لبنان

بقلم: يورونيوز

تظهر صور تم تصويرها من الجانب اللبناني على الحدود دبابات إسرائيلية متمركزة في قرية المطلة .

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قال حزب الله اللبناني إن ثلاثة من أعضائه لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان يوم الاثنين، مع تمدد الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين إلى الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وكان حزب الله وإسرائيل قد خاضا حرباً طاحنة استمرت شهراً في عام 2006 وتبادلا إطلاق النار من حين إلى آخر عبر الحدود منذئذ متجنبين الوقوع في صراع كبير. وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق المدفعية والصواريخ يوم الأحد.