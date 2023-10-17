القوات الإسرائيلية تقتل مسلحين على الحدود مع لبنان مع تصاعد حدة التوتر مع حزب الله

بقلم: يورونيوز

أعلنت القوات الإسرائيلية الثلاثاء أنها قتلت أربعة مسلحين حاولوا التسلل من لبنان، مع تصاعد حدة التوتر على الحدود مع حزب الله اللبناني.

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قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته رصدت خلية مقاتلة تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان، وزرع عبوة ناسفة" مبينا أنه قتل أربعة عناصر من الخلية. وكان الجيش أعلن في وقت سابق فجر الثلاثاء قصف أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

ومنذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر شنّ الحركة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على الدولة العبرية ضمن عملية "طوفان الأقصى"، تدور مناوشات متقطّعة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية أدّت حتّى اليوم إلى سقوط حوالي عشرة قتلى على الجانب اللبناني، غالبيتهم من المقاتلين، لكن بينهم أيضا صحافي في وكالة رويترز ومدنيان.

وفي الجانب الإسرائيلي قُتل شخصان على الأقل. ويخشى المجتمع الدولي من أن ينضمّ إلى الحرب الإسرائيلية على غزة حزب الله اللبناني. وبدأت إسرائيل بإجلاء الآلاف من سكّان مناطقها الحدودية مع لبنان في أعقاب هذه المناوشات الحدودية.