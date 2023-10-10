بقلم: يورونيوز

شاهد: أوكرانيون يحفرون القبور ويدفنون ضحايا القصف الروسي المروع على قرية قرب خاركيف

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في قرية غروزا في شرق أوكرانيا، دفن الأهالي أحباءهم وذويهم الذين قضوا من جراء القصف الروسي المروع لقريتهم الواقعة بالقرب من خاركيف في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر. وكان القصف قد أدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصا، حيث تجمّع السكان للمشاركة في تأبين جندي، ويعدّ واحدًا من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الغزو الروسي. وشوهد الأهالي وهم يحفرون حوالي ثلاثين قبرا لضحايا القصف في مقبرة القرية، قبل أن تتم مراسم التشييع والصلوات على جثامين الضحايا.