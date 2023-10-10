الشرطة الأمريكية تقتل سائقا حاول اقتحام القنصلية الصينية بمركبته

بقلم: يورونيوز

تظهر لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.

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قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص سائقا، الاثنين حاول اقتحام القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو بمركبته.

وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع كما تسبب بأضرار جسيمة في المبنى.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم قسم شرطة سان فرانسيسكو: "حاولت عناصر الشرطة التواصل مع المشتبه به ثم أطلقت النار عليه. واستدعوا المسعفين."

وذكرت قناة إيه بي سي 7 نيوز الإخبارية المحلية أن طاقمها شاهد رجلا مغطى بالدماء لدى نقله من مكان الحادث.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة: "هذا تحقيق مفتوح ونشط، وتعمل إدارة شرطة سان فرانسيسكو حاليا بالتنسيق مع محققين من وزارة الخارجية الأميركية".

وصرح متحدث باسم القنصلية أن البعثة "تدين بشدة هذا الهجوم العنيف وتحتفظ بالحق في متابعة المساءلة عن الحادث".

أضاف "قدمت القنصلية احتجاجا رسميا لدى الجانب الأميركي مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة وبإنزال عقوبة قاسية وفقا للقانون".

تضم سان فرانسيسكو عددا كبيرا من السكان من أصول صينية بمن فيهم من تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتؤكّد أنّها ستستعيدها وبالقوة إذا لزم الأمر.