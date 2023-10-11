ألمانيا: القبض على عراقي للاشتباه في كونه جهادي ارتكب جرائم حرب

بقلم: يورونيوز

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة قضايا الإرهاب الأربعاء، توقيف عراقي في ألمانيا يشتبه في أنه عضو في تنظيم الدولة الاسلامية ارتكب جرائم حرب في بلاده عام 2014.

اعلان

وقالت النيابة العامة في كارلسروه في بيان إن الرجل الذي عرف باسم عبد الج.س أوقف في فوبرتال غرب ألمانيا ومثل أمام قاض ووضع على الفور في الحبس الاحتياطي.

وأضاف البيان أنه "يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية" وتحديداً تنظيم الدولة الاسلامية و"بالمشاركة في جرائم حرب على شكل القتل والتشويه والتعذيب وغيرها من الأعمال العقابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة" لكنه لم يحدد سن الرجل أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا.

وفي مذكّرة التوقيف، يتّهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق في موعد أقصاه حزيران/يونيو 2014.

وبين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، شارك مرتين في "أعمال عقابية علنية صارمة قام بها تنظيم الدولة الإسلامية" في منطقة القائم.

في إحدى الحالات، كان يفترض قتل ما لا يقل عن ستة سجناء حكم عليهم الجهاديون بالإعدام. وقاد المتهم أحد السجناء إلى مكان الإعدام و"أعطى إشارة البدء بالإعدام بإطلاق النار من مسدسه".

في الحالة الثانية "أشرف وهو مسلح على بتر يد أحد اللصوص علناً".

وتابعت النيابة أنه في خريف 2014، قام مع عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية بتوقيف شخص في القائم و"أساء معاملته وضربه لانتزاع معلومات".

وكانت ألمانيا قامت بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب ولا سيما من السوريين والعراقيين باسم مبدأ الولاية القضائية العالمية - الذي يسمح بمحاكمة عن بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.

واستقبلت البلاد آلاف السوريين والأفغان والعراقيين خلال تدفق اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.