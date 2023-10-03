شاهد: ألمانيا تحتفل بالذكرى 33 للوحدة

بقلم: يورونيوز

تحتفل ألمانيا بالذكرى الثالثة والثلاثين للوحدة الألمانية، ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام في ولاية من ولايات ألمانيا الستة عشر.

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وقد تم اختيار مدينة هامبورغ لإقامة الاحتفالات هذا العام تحت شعار "فتح الآفاق"، حيث تتولى الولاية رئاسة مجلس الولايات (بوندسرات). ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات مئات الآلاف من الزوار.

ومن خلال برنامج متنوع أمام بلدية المدينة وحول بحيرة ألستر الداخلية، تسعى المدينة الساحلية بالتعاون مع 400 شريك لتعزيز مكانتها كمدينة مستدامة ومنفتحة على المستقبل.

وقال عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر: "نهدف إلى الإستفادة من نقاط القوة هذه لفتح آفاق جديدة معاً".

وتحتفل ألمانيا بإعادة توحيد شطريها بعطلة وطنية لإحياء ذكرى اليوم الذي انضمت فيه ألمانيا الشرقية الشيوعية في عام 1990 إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية)، ما أدى إلى إنشاء دولة ألمانية موحدة لأول مرة منذ عام 1945.

وسيتضمن الحفل الرسمي الذي يقام في دار أوبرا "إليه فيلهارموني" بالمدينة اليوم الثلاثاء، خطاباً يلقيه رئيس المحكمة الدستورية الألمانية، شتيفان هاربرات، أمام جمهور يبلغ عدده حوالي 1300 شخص، من بينهم قادة سياسيون على المستوى الاتحادي ورؤساء حكومات الولايات الـ16.

دار أوبرا "إليه فيلهارموني" Gregor Fischer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وتقرر إقامة قداس مسكوني في كنيسة "سان ميشيل""، حيث ليتم بث كلا الحدثين مباشرة على التلفزيون الوطني العام.