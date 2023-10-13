شاهد: طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية يخرجون في مظاهرات لنصرة فلسطين وأخرى لمساندة إسرائيل

بقلم: يورونيوز

نظم المئات من طلاب جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية مظاهرات لنصرة الفلسطينيين أمس الخميس.

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وقوبلت المسيرة، التي أقيمت داخل الحرم الجامعي أمس الخميس ودعت إليها مجموعة "طلاب كولومبيا للعدالة من أجل فلسطين"، بمظاهرة أخرى لمساندة إسرائيل.

ويستمر القصف الإسرائيلي لغزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على مستعمرات وبلدات إسرائيلية في محيط القطاع يوم السبت الماضي.

وقالت الطالبة نادية علي عن مشاركتها بالمسيرة المؤيدة لفلسطين: "أعتقد أنه من المهم أن نجعل أصواتنا مسموعة... ما زلنا نفكر بهم (الفلسطينيين) كثيرا ونشاركهم نضالهم... نريد الاعتراف بأهمية حياتهم بالرغم من إخفاءهم من الإعلام الأمريكي".

مظاهرة مؤيدة لإسرائيل داخل حرم جامعة كولومبيا Yuki IWAMURA/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وقال الطالب دانييل غارين، الذي شارك بالوقفة المساندة للإسرائيليين: "أنا يهودي، أنا إسرائيلي. والدتي إسرائيلية. لدي عائلة هناك، وبصراحة، نحن نتألم. لقد تعرض مجتمعنا للهجوم".

ووصل عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي لغزة إلى أكثر من 1570 شخصاً و7260 مصاباً بينما قُتل أكثر من 1300 إسرائيلياً وجُرح أكثر من 3200 شخص نتيجة هجوم حركة حماس حتى الآن.