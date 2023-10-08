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شاهد: من لبنان إلى اليمن.. مظاهرات حاشدة داعمة لغزة إثر عملية "طوفان الأقصى"

مظاهرات في اليمن دعماً لغزة
مظاهرات في اليمن دعماً ��غزة Copyright MOHAMMED HUWAIS/AFP
بقلم:  يورونيوز
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جاب الآلاف في اليمن ولبنان والكويت الشوارع في مسيرات داعمة لغزة وهتف المتظاهرون باسم المسجد الأقصى وحماس، بينما كانوا يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

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ودانت أوروبا من باريس إلى كييف عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس صباح أمس السبت، في هجوم مباغت غير مسبوق على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ وتسللاً واقتحام مستوطنات، بينما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل مقتل نحو 350 شخصاً وجرح 1864.

وفي حين نادت دول عربية بوقف فوري التصعيد، وعلى رأسها السعودية والبحرين ومصر، حمَّلت وزارة الخارجية القطرية السبت في بيان "إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى "إنهاء ممارسات الاحتلال الاستفزازية" و"سياسة التوسع الاستيطاني".

في هذه الأثناء أعلنت القوات الإسرائيلية الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة موازاة مع تواصل غاراتها على القطاع،

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