فيديو: مقتل مدنيين اثنين بقصف إسرائيلي وحزب الله يستهدف مواقع في مزارع شبعا

بقلم: يورونيوز

أفاد مراسل لوكالة فرانس برس قرب مزارع شبعا عن سماع دوي أصوات قذائف وتصاعد سحب دخان في المنطقة.

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أعلن حزب الله السبت استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على وقع توتر مستمر بين الطرفين بالتزامن مع حرب مستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

ويأتي ذلك غداة مقتل صحافي في وكالة رويترز وإصابة آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية"، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق 30 قذيفة نحو المناطق اللبنانية في شبعا، ما أدى إلى مقتل مدنيين لبنانيين اثنين.

تصاعد سحب الدخان

وأعلن حزب الله أنه "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت (12,30 بتوقيت غرينتش) قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس قرب مزارع شبعا عن سماع دوي أصوات قذائف وتصاعد سحب دخان في المنطقة.

آثار القصف الإسرائيلي JOSEPH EID/AFP

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف منذ الأحد، غداة بدء حركة حماس هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل التي ترد بقصف عنيف على قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني أن "مجموعة فلسطينية" قامت بها. ورد حزب الله على القصف بمهاجمة ثلاثة مواقع إسرائيلية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

محاولة تسلل

والسبت، حصلت محاولة تسلل ثانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد "كوماندوز إرهابي كان يحاول دخول الأراضي الإسرائيلية من لبنان" قبل أن تستهدفهم مسيرة وتقتل "العديد" منهم.

وقد اكتفى حزب الله، الطرف السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، حتى اللحظة بتدخّل محدود في الحرب، لكن يرى محللون أنه قد يضطر إلى فتح جبهة جديدة في حال شنّت إسرائيل هجوماً برياً على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري السبت "سنردّ على كلّ ضربة تأتي من لبنان بضربة".

ومنذ بدء هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، وتجاوز عدد الجرحى 3200. وفي قطاع غزة، قتل 2215 شخصا بينهم 724 طفلًا على الأقل، وجرح نحو 8714 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

إسرائيل تحذر مواطنيها

في السياق عينه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سكان خمسة قرى في شمال إسرائيل أُمروا بالاحتماء يوم السبت في ملاجئ بسبب احتمال التسلل المسلح من لبنان.

وفي بادئ الأمر أصدر الجيش تحذيرًا لقرى دان ودافنا وسنير وهجوشريم. وقالت هيئة البث إن الجيش أصدر بعد دقائق تحذيرًا مماثلًا لشآر يشوف.

والقرى قريبة من الحدود المقابلة لقرية العمرة اللبنانية.