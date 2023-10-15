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فيديو: انتشال جثث أطفال وامرأه من تحت أنقاض منزل قصفته إسرائيل في غزة.. مشاهد دامية

مربع سكني في غزة دمره القصف الإسرائيلي بالكامل
مربع سكني في غزة دمره القصف الإسرائيلي بالكامل Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح في قطاع غزة، في غارة جوية نفذها صباح الأحد.

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وهرع الأهالي محاولين انتشال الناجين من تحت الأنقاض، وقامت الجرافات برفع الأنقاض في عملية إنقاذ يائسة نظرا لشدة القصف وحجم الدمار .

وقال شهود عيان إنه تم انتشال جثث العديد من الأطفال وامرأة واحدة، حيث تم التعرف عليهم.

وتقصف إسرائيل بالطائرات والمدفعية وسلاح البحرية قطاع غزة منذ نحو ثمانية أيام في ردها على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس عندما اقتحمت الحدود الإسرائيلية وقتلت المئات وأسرت العشرات.

قتل في غزة حتى الآن 2329 مواطنا وأصيب 9042 آخرين بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وطلبت إسرائيل من 1.1 مليون من سكان شمال قطاع غزة المغادرة ، في خطوة لاقت تنديدا دوليا باعتبارها تهجير قسري وغير مضمون.

وفرضت الدولة العبرية  منذ هجوم حماس "حصارا كاملا" على قطاع غزة المحاصر أصلا منذ ستة عشر عاما، مانعة ايصال المواد الغذائية وحارمة سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة المياه والكهرباء.

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