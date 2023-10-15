بقلم: يورونيوز

الجيش الإسرائيلي سيدفع بعشرات الآلاف من الجنود مع بدء الاجتياح البري في لغزة حسب صحيفة نيويورك تايمز

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ارتفع عدد القتلى في الضربات والقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى 2329 شخصا وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وبحسب الوزارة، أصيب 9042 شخصا أيضا في الضربات الجوية، التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجوم، الذي شنته حركة حماس عليها في الـ 07 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل أكثر من 700 طفل في غزة مذاك.

وفي سياق متصل، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الأحد عملية التسلل التي نفذت السبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.

آخر التطورات الحرب على غزة في يومها التاسع