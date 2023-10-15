الجيش الإسرائيلي سيدفع بعشرات الآلاف من الجنود مع بدء الاجتياح البري في لغزة حسب صحيفة نيويورك تايمز
ارتفع عدد القتلى في الضربات والقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى 2329 شخصا وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وبحسب الوزارة، أصيب 9042 شخصا أيضا في الضربات الجوية، التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجوم، الذي شنته حركة حماس عليها في الـ 07 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل أكثر من 700 طفل في غزة مذاك.
وفي سياق متصل، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الأحد عملية التسلل التي نفذت السبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.
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نحو مليون نازح في قطاع غزة في الأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما لوكالة فرانس برس أن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي بين الجانبين.
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البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة
دعا البابا فرنسيس الأحد إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة وجدد مناشدته للإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال في موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد "أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".
وأضاف "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".
مقتل 2383 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الصراع
قالت مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بلغ صباح يوم الأحد 2383 قتيلا و10814 مصابا.
وارتفع عدد القتلى في غزة وحدها إلى 2329 قتيلا بالإضافة إلى 9714 مصابا. وقتل 54 شخصا في الضفة الغربية وأصيب 1100 آخرون منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
غارة إسرائيلية تقتل عائلة كاملة في #دير_البلح في قطاع غزة#غزة#طوفان_الأقصى#إسرائيل#لبنان#حزب_الله— euronews عــربي (@euronewsar) October 15, 2023
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غزة تترقب اجتياحا بريا إسرائيليا وتنامي المخاوف من اتساع الصراع
استعدت القوات الإسرائيلية يوم الأحد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع رد إسرائيل على هجوم غير مسبوق على أراضيها نفذته كتائب القسام، فيما حذرت إيران من "عواقب بعيدة المدى" إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس ردا على الهجوم الذي اقتحم فيه مقاتلو الحركة بلدات إسرائيلية في مطلع الأسبوع الماضي وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن في أسوأ هجوم على المدنيين في تاريخ البلاد.
وردت إسرائيل بأعنف وأبشع قصف على الإطلاق على قطاع غزة وفرض الحصار الكامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني وتدمير جزء كبير من بنيته التحتية.
وقالت السلطات في غزة إن أكثر من 2200 شخص قتلوا، ربعهم من الأطفال، وأصيب نحو عشرة آلاف. وبحث عمال الإنقاذ باستماتة عن ناجين من الضربات الجوية الليلية. وتردد أن مليون شخص غادروا منازلهم.
كما طلبت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جماعة حزب الله اللبنانية ألا تبدأ حربا على جبهة ثانية، وهددت "بتدمير لبنان" إذا فعلت ذلك.
ألمانيا تحذّر مواطنيها من التوجه الى إسرائيل ولبنان
حذرت الحكومة الالمانية مواطنيها الراغبين في التوجه الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية ولبنان بسبب "تصاعد العنف" في المنطقة إثر هجمات حركة حماس على اسرائيل.
وهذا التحذير هو الأعلى درجة الذي توجهه الحكومة الالمانية. وقالت وزارة الخارجية الالمانية في بيان إنها ستبذل "كل ما في وسعها" لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والاراضي الفلسطينية.
الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا الإثنين
أكدت السفارة الأميركية في اسرائيل أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا الإثنين في ظل التصعيد بين الدولة العبرية وحركة حماس الإسلامية.
وقالت السفارة إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم" من حيفا إلى قبرص.
بلينكن يصف الاجتماع مع ولي العهد السعودي بأنه "مثمر للغاية"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه عقد اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتعمل فيه واشنطن على احتواء الصراع.
وقال بلينكن في رد على سؤال من مراسلة رويترز لدى عودته للفندق الذي يستضيف الوفد الأمريكي في الرياض "كان مثمرا للغاية".
وقال مسؤول أمريكي إن الاجتماع استمر ما يقل قليلا عن الساعة وعٌقد في مقر إقامة ولي العهد السعودي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان "سلط الوزير الضوء على تركيز الولايات المتحدة الراسخ على وقف الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع".
وأضاف ميلر "أكد الجانبان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط وخارجه".