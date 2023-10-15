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"حسبي الله على العرب كلهم".. فلسطيني يبكي قتلى القصف الإسرائيلي في غزة

القتلى الفلسطينيون
القتلى الفلسطينيون Copyright Hatem Ali/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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يودع الفلسطينيون في غزة تباعا قتلى القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو ثمانية أيام على القطاع، حيث تخرج الجثث بشكل متواصل منذ أيام من المستشفيات.

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قتل حتى الآن بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة نحو 2670 شخصا بينهم 700 طفل فيما أصيب نحو 9600 شخصا.

وهذه الحصيلة غير النهائية والمستمرة بالارتفاع تجاوز فيها عدد القتلى في قطاع غزة خلال ثمانية أيام عدد الذين قتلوا في 51 يوما عام 2014 حين شنت إسرائيل حرب ضد غزة.

وقال أحد سكان غزة من الذين فقدوا العديد من أفراد عائلاتهم "ليرى العالم هؤلاء الأطفال، وترى أمريكا التي تدعم اليهود بالسلاح هؤلاء الضحايا من الأطفال (..) حسبي الله على جميع العرب الذين يكتفون بالمشاهدة." 

وردّت إسرائيل بقصف مكثّف على قطاع غزة بعد هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص. 

فيما يحذر الأطباء من خطر وفاة الآلاف بسبب نقص الكهرباء والماء

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