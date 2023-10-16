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الجيش الإسرائيلي "سيمتنع" موقتا عن استهداف طرق الإخلاء في قطاع غزة



قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيمتنع" موقتا الإثنين عن استهداف طريق الإخلاء الذي يصل شمال قطاع غزة بجنوبه، في وقت يتحضر فيه لشن عملية برية تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" أن الجيش "سيمتنع عن استهداف المحور المحدد (شارع صلاح الدين) بين الساعة 08:00 صباحًا (05,00 ت غ) ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا (09,00 ت غ)".

وأضاف "حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس".

في بيان آخر، قال الجيش إنه خصص طريقين بهدف الإخلاء.