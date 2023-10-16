واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة موقعة المئات من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
قالت إسرائيل إنها ستوقف إطلاق النار بشكل مؤقت في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، من أجل فتح معبر رفح مع مصر.
لكن بعد هذه الأنباء أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه عدم الموافقة على فتح المعبر ووقف إطلاق النار في القطاع.
أبرز التطورات بنقاط
بلغ عدد القتلى في غزة 2750 شخصا بينهم أكثر من 730 طفلا بينما أصيب 9600
الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
مستشفيات غزة تغص بالقتلى واغلبهم من النساء والأطفال
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان
الرئيس الأمريكي جو بايدن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل "خطأ فادحا".
مدن العالم تشهد تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين
نزوح مليون فلسطيني من غزة حتى الآن
إسرائيل تستعد لعملية برية في القطاع
أزمة إنسانية في القطاع ومقابر جماعية لدفن قتلى القصف الإسرائيلي
مكتب نتنياهو لا وقف لإطلاق النار في غزة
بلغ عدد القتلى في غزة 2750 شخصا بينهم أكثر من 730 طفلا بينما أصيب 9600
الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
مستشفيات غزة تغص بالقتلى واغلبهم من النساء والأطفال
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان
الرئيس الأمريكي جو بايدن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل "خطأ فادحا".
مدن العالم تشهد تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين
نزوح مليون فلسطيني من غزة حتى الآن
إسرائيل تستعد لعملية برية في القطاع
أزمة إنسانية في القطاع ومقابر جماعية لدفن قتلى القصف الإسرائيلي
مكتب نتنياهو لا وقف لإطلاق النار في غزة
الجيش الإسرائيلي "سيمتنع" موقتا عن استهداف طرق الإخلاء في قطاع غزة
قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيمتنع" موقتا الإثنين عن استهداف طريق الإخلاء الذي يصل شمال قطاع غزة بجنوبه، في وقت يتحضر فيه لشن عملية برية تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وكتب المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" أن الجيش "سيمتنع عن استهداف المحور المحدد (شارع صلاح الدين) بين الساعة 08:00 صباحًا (05,00 ت غ) ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا (09,00 ت غ)".
وأضاف "حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس".
في بيان آخر، قال الجيش إنه خصص طريقين بهدف الإخلاء.
مكتب نتنياهو ينفي وقف إطلاق النار في غزة
شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف "البنية التحتية العسكرية" لحزب اللهeuronewsنشر الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، فيديوهات لقصف قواته للبنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان حسبما قال.
بلينكن يعود الى إسرائيل بعد جولة عربية لحشد تأييد ضد حماس
يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين الى إسرائيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحماس، وبعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد الحركة.
وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن الى تل أبيب بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يعود بلينكن للقاء المسؤولين الاسرائيليين في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها الدولة العبرية لعملية برية في القطاع المحاصر.
وقال الوزير الأميركي للصحافيين في القاهرة الأحد "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته، على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الاسرائيليين بشأن سبل المضي قدما".
وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل لإظهار المزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأميركية الراسخة للدولة العبرية وتزويدها بدعم عسكري إضافي.
الجيش الإسرائيلي: خطة لإجلاء سكان 28 بلدة على حدود لبنان بعد هجمات حزب الله المتكررة
قال الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع إنهما يخططان لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في بلدات تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه في الأيام الأخيرة. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للوزارة إنه سيتم نقل السكان بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت على الخطة.
بايدن يقول إن احتلال إسرائيل لقطاع غزة مجددا سيشكل "خطأ فادحا"
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بُثت الأحد إن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل "خطأ فادحا"، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية برية.
وردًا على سؤال من مقدم برنامج "ستون دقيقة" سكوت بيلي على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان يؤيد أي احتلال لقطاع غزة من قبل الحليفة إسرائيل، أجاب بايدن "أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا".
وقال إن حماس "لا تمثل كل الشعب الفلسطيني"، لكنه أضاف أن الغزو و"القضاء على المتطرفين" هو "مطلب ضروري".
شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صوراً لغارة جوية جديدة يقول إنها أودت بحياة قيادي في حماسeuronewsنشر الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة لطائرات مقاتلة ومروحيات تقصف ما يقول إنها أهداف تابعة لحماس، وزعم أنه قتلوا فيها مسؤولاً أمنياً كبيراً في الحركة يُدعى معتز عيد.
نزوح مليون فلسطيني في غزة مع تواصل الاستعدادات الإسرائيلية لعملية برية
نزح مليون فلسطيني عن منازلهم في غزة خلال أسبوع من النزاع بين إسرائيل وحماس، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد، فيما يتواصل قصف الجيش الإسرائيلي مع استعداده لاجتياح بري حذرت منظمات إغاثة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي من تداعياته على المدنيين.