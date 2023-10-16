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خفر السواحل اليوناني ينتشل جثث ثلاث مهاجرين بعد غرق زورقهم

أرشيف: مهاجرون ينزلون من سفينة ساحلية يونانية بعد عملية إنقاذ، في ميناء ميتيليني، على جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجه، اليونان، الاثنين 28 أغسطس 2023.
أرشيف: مهاجرون ينزلون من سفينة ساحلية يونانية بعد عملية إنقاذ، في ميناء ميتيليني، على جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجه، اليونان، الاثنين 28 أغسطس 2023. Copyright Panagiotis Balaskas/
بقلم:  يورونيوز
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انتشل خفر السواحل اليوناني مساء الأحد جثث ثلاثة مهاجرين بعد غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة جزيرة سيمي الواقعة بالقرب من الساحل الغربي التركي.

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انتشل خفر السواحل اليوناني مساء الأحد جثث ثلاثة مهاجرين بعد غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة جزيرة سيمي الواقعة بالقرب من الساحل الغربي التركي.

وقال بيان أنه تم العثور على ثمانية أشخاص أحياء خلال عمليات البحث والإنقاذ التي نفذت باستخدام السفن وطائرة هليكوبتر.

وهناك اثنان آخران على الأقل في عداد المفقودين، وبين المتوفين امرأة.

ودخل آلاف المهاجرين، معظمهم من سوريا وأفغانستان وباكستان، اليونان في السنوات الأخيرة عبر الحدود البحرية والبرية مع تركيا.

وتقوم شرطة الموانئ اليونانية، بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، بدوريات منتظمة في المنطقة البحرية لشرق بحر إيجه، قبالة تركيا حيث يحاول العديد من المهاجرين العبور. وكثيرا ما يتجهون الى اليونان في طريقهم إلى أوروبا الغربية.

وعلى الرغم من عمليات الإنقاذ العديدة التي تقوم بها السلطات اليونانية للقوارب التي تواجه صعوبات، إلا أن العديد من حوادث الغرق تُسجل في هذه المنطقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع ضحايا.

وكثيرًا ما تتهم وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان السلطات اليونانية بتنفيذ عمليات إرجاع غير قانونية للمهاجرين نحو المياه التركية من أجل الحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.

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