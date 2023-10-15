شاهد: إسرائيل تستنفر جيشها على الحدود مع لبنان وتحشد دباباتها

بقلم: يورونيوز

قام الجيش الإسرائيلي بحشد العشرات من دباباته على طول الحدود الشمالية مع لبنان بعد تطور الأوضاع على خلفية الحرب على غزة.

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وتحسبا من فتح جبهة شمالية ودخول حزب الله على خط المواجهة بشكل أوسع مما هو عليه حاليا حيث قام الحزب بقصف إسرائيل سبع مرات خلال أسبوع بحسب الجيش الإسرائيلي.

تحركات إسرائيل تأتي أيضا بعد قيام حزب الله بقصف مزارع شبعا باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، كما ردت إسرائيل بشكل عنيف خلال الأيام الماضية على "مصادر النيران" كما تقول.

وحذرت الولايات المتحدة ودول ودول أوروبية إيران وحزب الله من التدخل، كذلك أرسلت واشنطن حاملة طائرات ثانية وأسلحة إلى إسرائيل.

وفي خضم التوترات واستعداد إسرائيل بشن عملية برية في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب مستعدة للتعامل مع أي جبهة جديدة في الشرق الأوسط