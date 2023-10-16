بقلم: يورونيوز

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الأربعاء، وفق ما أعلن الكرملين.

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لجأ بوتين بشكل متزايد إلى بكين من أجل التجارة والدعم السياسي منذ أدخلت عمليته العسكرية في أوكرانيا العام الماضي موسكو في عزلة دولية.

وذكر الكرملين الاثنين أن المحادثات ستتم على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق "مبادرة الحزام والطريق".

وأفاد أنه "خلال المحادثات، سيتم إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية"، من دون تقديم تفاصيل اضافية.

وزيارة بوتين للعاصمة الصينية هي الاولى التي يقوم بها لقوة كبرى منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين الاثنين قبيل زيارة بوتين التي تأتي في ظل ارتفاع منسوب التوتر على خلفية الحرب بين حماس وإسرائيل.