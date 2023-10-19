بسبب عطل في الإضاءة أصبح اسم المطعم "حماس".. والأمن الفرنسي يتدخل ويتوعد بالإقفال فما القصة؟

هذه ليست مزحة، قامت شابتان من مدينة فالانس جنوب فرنسا بتصوير مشهد غير اعتيادي أمام أحد مطاعم التاكو، حيث تجمع عدد كبير من أعوان الشرطة وطلبوا من المدير أن يطفئ فوراً اللافتة المضيئة تحت طائلة الإغلاق الإداري، والسبب؟ عطل في إضاءة الحرف الأول لتظهر عبارة "تاكو حماس".

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في الفيديو الذي انتشر بسرعة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ضابط الشرطة وهو يهدّد صاحب المطعم صراحة بالقول: "إذا تركت اللافتة كما هي هذا المساء، فغداً سيكون لديك أمر إغلاق إداري".

السرّ هو خلل في إضاءة ال حرف C الذي يبقى مُطفأً حين يحل الظلام، ليتحول بذلك اسم المطعم من Chamas Tacos (تاكو شماس ) إلى Hamas Tacos أي (تاكو حماس تاكو). ومن الواضح، نظراً للوضع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، أن هذا العطب مثير للقلق.

"هذه دعايةٌ أم دعمٌ للجماعة الإرهابية"؟ سُئل محمد صاحب المطعم الذي لايزال غير مصدّق لتدخل شرطة البلدية صباح اليوم الخميس، ودافع عن نفسه على قناة فرانس 3 المحلية قائلاً: "هذه القصة خطيرة للغاية وأخذت أكثر مما تستحق، لقد انطفأ حرف C منذ أشهر. لدينا وثيقة تثبت بأننا بصدد تغيير الواجهة بأكملها. وحتى اليوم لم أكن أعلم أن حماس منظمة إرهابية. إنها صدفة بحتة. نحن نمارس الأعمال وليس السياسة".

ووفقا لما ذكره المجلس البلدي، فقد تأثر العديد من المارة لرؤية كلمة "حماس" تظهر في المساء منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وتلقى موظفو المطعم إخطاراً بالأمر، لكنهم اعتبروا الأمر مجرد مزحة، ولذلك قامت إدارة الشرطة البلدية بإرسال فريق للمطالبة بإطفاء اللافتة وأغلقت محضر الحادثة.

جدير بالذكر أن تهديدات بوقوع اعتداءات استهدفت 14 مطاراً فرنسياً أُخليت منها "ثمانية على الأقل" اليوم، في حين ودّعت مدينة أراس شمال البلاد الأستاذ دومينيك برنار الذي طعنه حتى الموت قبل أيام طالب إسلامي متطرف أمام المدرسة التي يعمل فيها، ما وضع البلاد في حالة تأهب.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين لهجمات حماس على إسرائيل إلى 28 قتيلاً، وفق ما أعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.