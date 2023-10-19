تعرف على أهم 4 أخبار كاذبة ومضللة حول عملية طوفان الأقصى

ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كمّ هائل من الأخبار الكاذبة والمضللة وبلغات مختلفة تساهم في تشويه الحقيقة وماذا يحدث على أرض الواقع. إذ أحصت شركة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي "فيزيبراين" 209,6 مليون رسالة مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

اعلان

من غير السهل التعرف على الأخبار والمعلومات والمواد المضللة، فبعضها مستمد من الخيال والذكاء الاصطناعي بشكل كامل ويطلق عليها بالتزييف العميق والبعض الآخر يتناول وقائع حدثت فعلا ولكن تُستخدم خارج السياق مثل: تغير تاريخ الحدث، أو الموقع الجغرافي إضافة لتصوير رأي الأقلية على أنه الأغلبية.

فيما يلي أهم 4 أخبار كاذبة ومضللة تم التأكد من صحتها وتفنيدها

فيديو يظهر شاني لوك فتاة إسرائيلية وهي فاقدة للوعي يتم اختطافها من قبل مقاتلي كتائب القسام

تم تداول فيديو يظهر شاني لوك، وهي فتاة إسرائيلية تحمل الجنسية الألمانية والبالغة 22 عاما، وهي فاقدة للوعي بعد اختطافها من قبل مقاتلي كتائب القسام من الحفل الموسيقي "سوبر نوفا" في كيبوتس رعيم الواقع في غلاف قطاع غزة، حيث يتم ضربها ثم حرقها وقتلها بحسب الفيديو.

وجاء التعليق "هل لدينا شعب أقذر وأبغض وأكثر همجية من هذا؟!! لقد أحرقوا فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 14 عامًا وهي حية”.

وكانت والدة شاني لوك، ريكاردا لوك قد أعلنت في 10 أكتوبر/تشرين الأول ، أن ابنتها لا تزال على قيد الحياة وهي موجودة في مستشفى في قطاع غزة.

ووفقا لرويترز، يعود الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع إلى عام 2015، وحادثة إعدام لفتاة تبلغ 16 عاما في في ريو برافو، غواتيمالا.

خبر قطع رأس 40 رضيعا إسرائيليا

انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وقد حظي على منصة إكس، توتير سابقا بنسبة مشاهدة قدرت بحوالي 11 مليون مرة.

وساهم في تداول الخبرمذيعو قناة فوكس نيوز وشبكة سي إن إن وغيرها، كما تبناه الرئيس الأمريكي، جو بايدن 11 أكتوبر/تشرين الأول، ليتراجع البيت الأبيض فيما بعد في غياب أدلة دامغة للجريمة.

بدأ تداول الخبر من قبل نيكول زيديك، مراسلة شبكة i24NEWS الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية ثم الفرنسية، نقلا عن حديث أجرته مع عدد من الجنود الإسرائيليين في مستوطنة كفار عزّة، الواقعة على الحدود مع قطاع غزة.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الأمريكية لم يؤكدا على الجرائم المزعومة لعدم وجود أدلة.

فيديو يظهر مقاتلين بزي عسكري برفقة 3 جنرلات وهم مكبّلو الأيدي

هذا الفيديو بعنوان "أخبار عاجلة عن إسرائيل: شوهد العديد من جنرالات الجيش الإسرائيلي رفيعي المستوى تم أسرهم من قبل حماس" حظي بنحو 1.3 مليون مشاهدة على منصة فيسبوك وحدها.

يعود الفيديو الأصلي، إلى حساب جهاز أمن جمهورية أذربيجان في يوتيوب والذي نشرته للمرة الأولى في 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما يظهر اعتقال 3 قادة انفصالين في كاراباخ من قبل جهاز الأمن الأذربيجاني.

فيديو 5 أطفال إسرائيليين محتجزين في قفص مخصص للحيوانات في غزة

تم انتشار فيديو واسع من قبل عدد من المستخدمين على منصات وسائل إجتماعية مثل تيك توك، وفيسبوك ويوتيوب ويظهر 5 أطفال محتجزين في قفص مخصص للأطفال على أيدي مقاتلي حماس. كما يستطيع المشاهد سماع المصور وهو يضحك.

وفقًا لموقع FakeReporter، وهو موقع إسرائيلي للتحقق من المعلومات المضللة، تم نشر الفيديو على منصة تيك توك قبل 3 أو 4 أيام من عملية طوفان الأقصى.

وقد تم تصوير الفيديو من قبل أحد مستخدمي تيك توك في بولندا كمزحة ولا علاقة له بالحرب الأخيرة على غزة.

قتل 3785 فلسطينيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة التابعة في قطاع غزة المحاصر. وقد تسبب غارات الدولة العبرية في نزوح قسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم الى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هربا من القصف.