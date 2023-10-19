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شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بيروت تضامنا مع الفلسطينيين

لبنانيون يتظاهرون أمام السفارة الأميركية في عوكر
لبنانيون يتظاهرون أمام السفارة الأميركية في عوكر Copyright AP Photo/Hassan Ammar
بقلم:  يورونيوز
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اشتبك مئات المتظاهرين، الذين خرجوا إلى الشوارع دعماً لغزة، مع قوات الأمن اللبنانية، يوم الأربعاء، في إحدى ضواحي بيروت بالقرب من سفارة الولايات المتحدة.

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وأطلقت شرطة مكافحة الشغب العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع، ولجأت لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في المواجهة الشديدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه، في ضاحية أخرى جنوب بيروت، نظم حزب الله مسيرة لدعم الفلسطينيين، منددين بالدعم الأميركي المستمر لصديقتها إسرائيل. 

وتأتي هذه التحركات التضامنية بعد القصف المفجع لمستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 500 فلسطيني، أغلبهم من الأطفال.

ويستمر حزب الله والقوات الإسرائيلية في الاشتباك، في عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

تعد الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، عندما اقتحم مسلحو حماس من قطاع غزة المحاصر البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، الأكثر دموية من بين خمس حروب شنت على غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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