EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. ما الذي يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟

قصف إسرائيلي على قرية الظاهرة جنوب لبنان 16 أكتوبر 2023.
قصف إسرائيلي على قرية الظاهرة جنوب لبنان 16 أكتوبر 2023. Copyright Hussein Malla/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

لم تمض سوى أيام حتى دخل حزب الله اللبناني على الخط، وقام بقصف مواقع للجيش الإسرائيلي وبلدات حدودية، ونفذ العديد من العمليات.

اعلان

هل ستتوسع رقعة الحرب.. ما الذي يحدث على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان؟

بعد تنفيذ حركة حماس والفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، ردت إسرائيل بقصف مكثف ومركز على قطاع غزة.

لم تمض سوى أيام حتى دخل حزب الله اللبناني على الخط، وقام بقصف مواقع للجيش الإسرائيلي وبلدات حدودية، ونفذ العديد من العمليات.

بدوره حشد الجيش الإسرائيلي دباباته على الحدود مع لبنان وقصف مواقع لحزب الله، وقال إنه مستعد لجبهات جديدة محتملة.

صباح اليوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته رصدت خلية مقاتلة تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان، وزرع عبوة ناسفة" مبينا أنه قتل أربعة عناصر من الخلية. وكان الجيش أعلن في وقت سابق فجر الثلاثاء قصف أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

بعدها بدقائق، شن حزب الله هجومًا بالصواريخ المضادة للدبابات على بلدة المطلة، وجرح ثلاثة أشخاص على الأقل.

الهجوم يأتي بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان من "إجراء استباقي" ضد إسرائيل في الساعات المقبلة.
وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة المطلة إخلاء منازلهم خوفًا من عمليات تسلل.

فهل ستتوسع دائرة الحرب، خاصة بعد تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من "خطر توسع الحرب حقيقي وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع."؟

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: دمار ودماء وبكاء.. هكذا بدت خان يونس بعد ليلة قصف إسرائيلي مروع

"200 هدف" في ليلة واحدة.. إسرائيل تزيد من كثافة قصفها على غزة

القوات الإسرائيلية تقتل مسلحين على الحدود مع لبنان مع تصاعد حدة التوتر مع حزب الله

الشرق الأوسط حركة حماس إسرائيل غزة لبنان حزب الله