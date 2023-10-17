بقلم: يورونيوز

لم تمض سوى أيام حتى دخل حزب الله اللبناني على الخط، وقام بقصف مواقع للجيش الإسرائيلي وبلدات حدودية، ونفذ العديد من العمليات.

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هل ستتوسع رقعة الحرب.. ما الذي يحدث على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان؟

بعد تنفيذ حركة حماس والفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، ردت إسرائيل بقصف مكثف ومركز على قطاع غزة.

لم تمض سوى أيام حتى دخل حزب الله اللبناني على الخط، وقام بقصف مواقع للجيش الإسرائيلي وبلدات حدودية، ونفذ العديد من العمليات.

بدوره حشد الجيش الإسرائيلي دباباته على الحدود مع لبنان وقصف مواقع لحزب الله، وقال إنه مستعد لجبهات جديدة محتملة.

صباح اليوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته رصدت خلية مقاتلة تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان، وزرع عبوة ناسفة" مبينا أنه قتل أربعة عناصر من الخلية. وكان الجيش أعلن في وقت سابق فجر الثلاثاء قصف أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

بعدها بدقائق، شن حزب الله هجومًا بالصواريخ المضادة للدبابات على بلدة المطلة، وجرح ثلاثة أشخاص على الأقل.

الهجوم يأتي بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان من "إجراء استباقي" ضد إسرائيل في الساعات المقبلة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة المطلة إخلاء منازلهم خوفًا من عمليات تسلل.

فهل ستتوسع دائرة الحرب، خاصة بعد تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من "خطر توسع الحرب حقيقي وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع."؟