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شاهد: بيوت سُويت بالأرض.. سكان مدينة الزهراء في غزة يتفقدون حجم الدمار إثر غارة إسرائيلية

ثلاثة أبراج سكنية تتعرض للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة
ثلاثة أبراج سكنية تتعرض للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تواصل طائرات الجيش الإسرائيلي غاراتها على منازل المواطنين الفلسطينيين والشقق السكنية في مختلف قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ودمارا مهولاً في الممتلكات العامة والبنية التحتية.

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وتجمع سكان مدينة الزهراء جنوب القطاع لتفقد ما تبقى من مساكنهم، بعد أن حولتها غارة إسرائيلية إلى ركام. وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت ثلاثة أبراج سكنية.

ويتواصل الحصار المطبق على قطاع غزة، وقطع امدادات المياه والمستلزمات الصحية والغذاء، فيما تدهور الوضع الصحي والإنساني بصورة بالغة الخطورة، مع نفاد الأدوية والمستحضرات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كلياً، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة. فيما يواصل الإعلام الإسرائيلي  التلويح بالدخول البري الى غزة. 

وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.

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