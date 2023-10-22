البابا فرنسيس: الحرب تدمير للأخوَّة الإنسانية.. أيها الإخوة توقَّفوا

بقلم: يورونيوز

أضاف البابا البالغ 86 عاماً "أجدد ندائي لكي تُفتَح فُسحات، ويستمرَّ وصول المساعدات الإنسانية، ويتمَّ إطلاق سراح الرهائن".

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دعا البابا فرنسيس الأحد إلى إنهاء الحرب بين "إسرائيل وحركة حماس" والسماح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في روما "الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية. أيها الإخوة توقَّفوا، توقّفوا!".

وتابع "أفكر في الوضع الإنساني الخطير في غزة ويحزنني أن المستشفى الأنغليكاني ورعية الروم الأرثوذكس قد تعرّضا للقصف أيضًا في الأيام الأخيرة".

وقال أيضا "سنعيش ساعة صلاة لكي نطلب السلام في العالم" وذلك مساء الجمعة المقبل في 27 تشرين الاول/أكتوبر في كاتدرائية القديس بطرس.

وقُتل 4651 شخصاً معظمهم مدنيون في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وكثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة ليل السبت الأحد تمهيداً لهجوم بري.

تزامناً، أعلنت الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة في خضم تحذيرات من اتساع رقعة النزاع.

وأفرجت حماس الجمعة عن رهينتين أميركيتين من بين نحو 200 شخص خطفتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر ونقلتهم إلى غزة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تفرج عن المزيد.