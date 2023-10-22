شاهد: معظمهم أطفال.. إسعاف جرحى مخيم النصيرات بعد الغارة الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

قصف الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مخيم النصيرات في قطاع غزة موقعًا سبعة قتلى وعشرات الجرحى.

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ونقل المصابون إلى مستشفى دير البلح في القطاع. وفقا للأطباء فأن المستشفيات في غزة قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي قطع الكهرباء والماء والمواد الضرورية الأساسية.

ورغم دخول أول دفعة من المساعدات من مصر إلى القطاع عبر معبر رفح، إلا أن احتياجات القطاع تتجاوز بكثير ما تم ايصاله.

وحذر عمال الإغاثة والأطباء من أن هذا ليس كافيا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء السبت عن تكثيف غاراته على قطاع غزة.

قُتل 4385 شخصا منهم 1756 طفلا و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.