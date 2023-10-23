تظاهرة في فرنسا تدعو لإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

تجمع نحو 300 شخص الأحد في باريس للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة منذ الهجوم الذي نفذته الحركة الاسلامية في جنوب إسرائيل.

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ووضع المتظاهرون في احدى الساحات القريبة من برج إيفل طاولة طعام كبيرة حولها عشرات الكراسي الشاغرة في إشارة إلى الاحتفال بيوم "الشابات" اليهودي وغياب المحتجزين، وفق مراسل فرانس برس، في أحدث تحرك ضمن سلسلة من الاعتصامات المماثلة التي جرت في روما وتل أبيب.

وقالت سارة وكيل نائبة رئيس اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا إن الهدف هو "تكريم ضحايا الإرهاب" والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور بعض الرهائن.

وقام بتنظيم المناسبة "تجمع 7 تشرين الأول/أكتوبر" الذي تشكّل مؤخرا واستمد اسمه من التاريخ الذي هاجم فيه مقاتلو حماس إسرائيل وقتلوا ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين.

ووفق مسؤولين اسرائيليين فإن المهاجمين استخدموا الرصاص والتشويه والحرق حتى الموت بحق الضحايا في اليوم الأول للهجوم.

وتقول إسرائيل إنها قضت على نحو 1500 من مقاتلي حماس قبل أن يستعيد جيشها السيطرة على المنطقة التي تعرضت للهجوم.

وقُتل 4651 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلا في قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.