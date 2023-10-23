تغطية مستمرة: عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على غزة

دخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية أسبوعها الثالث.
دخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية أسبوعها الثالث.
إزاء مخاطر اندلاع نزاع إقليمي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية مع قادة كندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيجري الثلاثاء زيارة لإسرائيل.
وفي وقت تواصل اسرائيل الاستعداد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، حذرت ايران، حليفة حماس وحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة واسرائيل من ان الوضع قد "يخرج عن السيطرة".
من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة بعد "تصعيد من جانب ايران وقواتها بالوكالة"، وحذر الوزير لويد اوستن من أن بلاده لن تتردد "في التحرك" اذا استهدفت مصالحها.
ميدانيا، أعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من مقاتلي حماس.
وافادت وزارة الصحة التابعة لحماس ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.
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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى مخيم الجلزون إلى اثنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجومه على مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال توغل في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين خلال توغل في قطاع غزة الأحد في خضم الحرب بين الدولة العبرية وحماس.
وأوضح الجيش أن دبابة وعربة عائدتين له، أصيبتا بصاروخ مضاد للدروع لدى توغلهما في جنوب القطاع.
وأشار الجيش الى أن ذلك "وقع خلال إغارة محلية نفذت في وقت سابق اليوم (الأحد) في قطاع غزة في منطقة كيبوتس كيسوفيم" مقابل مدينة خان يونس.
وأشار الى مقتل جندي وإصابة ثلاثة، أحدهم جراحه متوسطة والآخران طفيفة.
من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت "قوة صهيونية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار".
وأشارت الى أن عناصرها اشتبكوا "مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".
وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي تردّ منذ ذلك الحين بقصف جوي ومدفعي متواصل على قطاع غزة، وقامت بحشد عشرات الآلاف من قواتها وجنود الاحتياط عند حدوده استعدادا لعملية برية.
وقُتل 4651 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلا، في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية.
ونفّذ الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب توغلات برية محدودة في أراضي غزة، لكنها المرة الأولى يعلن فيها مقتل جندي داخل حدود القطاع المحاصر.
وأوضح الجيش أن عملية التوغل الأحد أتت في سياق "تفكيك البنية التحتية للإرهاب، تنظيف المنطقة من الإرهابيين والأسلحة، وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين والجثث".
ووفق الأرقام التي أعلنها الجيش، قُتِل أكثر من 300 جندي إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
البيت الأبيض: بايدن بحث الحرب بين إسرائيل وحماس مع الحلفاء الغربيين
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد تطورات الحرب بين حركة حماس واسرائيل مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الابيض، في وقت تكثف الدولة العبرية ضرباتها على قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأضاف أن "القادة أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ودعوا إلى التقيّد بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".
Today, President Biden spoke with Prime Minister Netanyahu of Israel to discuss developments in Gaza and the surrounding region.— The White House (@WhiteHouse) October 22, 2023
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وأشار البيان إلى أن القادة تناولوا أيضا مسألة مواطنيهم المحاصرين في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس "وبخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة".
وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن القادة الغربيين أعربوا عن التزامهم بالتنسيق "لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".
والأحد عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، بحسب مراسل فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.
كما تعهد القادة الغربيون بتنسيق دبلوماسي وثيق "لمنع انتشار النزاع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم".
وقال البيت الأبيض إنه بالإضافة إلى بايدن، شارك في المباحثات عبر الهاتف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
قافلة مساعدات إنسانية جديدة تدخل غزة عبر رفح
دخلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة الأحد قطاع غزة من مصر، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية ومصرية وإغاثية.
وكانت قافلة أولى من 20 شاحنة قد دخلت القطاع السبت بعد ثلاثة أيام على إبلاغ السلطات الإسرائيلية الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الأربعاء للدولة العبرية بموافقتها على دخول المساعدات الإنسانية.
وعبرت 17 شاحنة مساعدات الأحد من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، بحسب مراسل فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.
وأشار مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إلى أن "مساعدات إنسانية أممية تحوي فقط المياه والغذاء والمعدات الطبية تم إدخالها اليوم إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح".
من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن "هذا الأمر يندرج في إطار استجابة إسرائيل لطلب الحكومة الأميركية بعدم عرقلة وصول مساعدات إنسانية واردة من مصر (...) طالما لن تصل هذه المساعدات إلى أيدي حماس. ونقل المساعدات يتم بإشراف إسرائيل".
وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب، وإن 100 شاحنة لا بد من أن تدخل يوميا لتلبية احتياجات 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.
واذا كانت شاحنات المساعدات قد دخلت السبت مباشرة من معبر رفح، فإن قافلة الأحد دخلت من معبر كرم أبو سالم الذي يربط مصر واسرائيل وقطاع غزة، وفق ما قال لفرانس برس مسؤول في الهلال الأحمر المصري الذي يشرف على نقل المساعدات من مصر الى غزة.
وأضاف المسؤول "تم تفتيش الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على مدى ثلاث ساعات قبل أن يسمح لها بالعبور الى غزة".
وأوضح أن الشاحنات "فرغت شحنات المساعدات في مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي ستقوم بتوزيعها".
من جهة أخرى، دخلت إلى القطاع من مصر ستة صهاريج نقلت وقودا كان مخزنا في المعبر الحدودي، وفق مدير إعلام معبر رفح البري وائل أبو عمر.
وقال أبو عمر إن عملية تسليم الوقود التي تمت اليوم "تم تنسيقها عن الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه سُمح في 16 تشرين الأول/أكتوبر لصهريجي وقود بإيصال حمولتيهما عبر رفح إلى مستشفيين في القطاع.
وأشار إلى أن "الكميات المتبقية في الخزان تكفي لملء 20 صهريجا إضافيا".