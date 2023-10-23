تغطية مستمرة: عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز

دخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية أسبوعها الثالث.

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دخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية أسبوعها الثالث.

إزاء مخاطر اندلاع نزاع إقليمي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية مع قادة كندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيجري الثلاثاء زيارة لإسرائيل.

وفي وقت تواصل اسرائيل الاستعداد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، حذرت ايران، حليفة حماس وحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة واسرائيل من ان الوضع قد "يخرج عن السيطرة".

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة بعد "تصعيد من جانب ايران وقواتها بالوكالة"، وحذر الوزير لويد اوستن من أن بلاده لن تتردد "في التحرك" اذا استهدفت مصالحها.

ميدانيا، أعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من مقاتلي حماس.

وافادت وزارة الصحة التابعة لحماس ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.