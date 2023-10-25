شاهد: الارتفاع الكبير لأعداد ضحايا القصف في قطاع غزة يتسبب في نفاذ الأكفان لتغطية الموتى

بقلم: يورونيوز

أصبحت الإمدادات الأساسية الخاصة بالأكفان المستخدمة لدفن الموتى على وشك النفاذ في غزة التي تشهد ارتفاعا مطردا من حيث أعداد الموتى، فالقطاع محاصر ومدمر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي لا تتوقف.

اعلان

أصبحت الإمدادات الأساسية الخاصة بالأكفان المستخدمة لدفن الموتى على وشك النفاذ في غزة التي تشهد ارتفاعا مطردا من حيث أعداد الموتى، فالقطاع محاصر ومدمر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي لا تتوقف.

ويجد العاملون في المجال الطبي صعوبة كبيرة في تحضير القتلى للدفن، فالكفن الإسلامي الأبيض، الذي يستخدم للَفّ الموتى قبل الدفن، بدأ ينفذ الآن.

وأكد أبو عمار، المسؤول عن تكفين الموتى في مشرحة مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة، أن مصالح المستشفى تستقبل المئات من الجثث يوميا حيث قال: "جثث الشهداء التي نستقبلها مروعة. أشلاء، جماجم مكسورة، جماجم فارغة، أجساد أطفال... أشلاء أطفال. مشاهد تؤلم القلب. لم نعتد على رؤية مثل هذه المشاهد من قبل. قلوبنا تحترق".

وقد أوضح عمار أن الموتى كانوا يُلفون عادة بثلاث قطع من القماش الأبيض، إلا أنه ونظرا لنقض الأكفان، فالموتى الآن يُلفون بقطعة واحدة فقط بسبب عدم وجود أكفان. كما أكدت وزارة الصحة بغزة أنّ الغارات الجوية قتلت أكثر من 750 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وهذه الحرب، التي دخلت يومها التاسع عشر، هي الأكثر دموية من بين خمس حروب شهدها قطاع لكلا الجانبين. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 6546 فلسطينيا لقوا حتفهم وأصيب 17439 بجروح.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قُتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب 1650 آخرون في أعمال عنف وغارات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر-تشرين الأول.

وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل بحسب مسؤولين، معظمهم من المدنيين، الذين لقوا حتفهم في الهجوم المباغت، الذي شنته حماس.