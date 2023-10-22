شاهد: استعدادت الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثانية من الحرب على قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو، الأحد يظهر فيه جنودا يقومون بتدربيات استعدادا "للمرحلة التالية من الحرب".

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قصفت إسرائيل بعنف قطاع غزة ليلة السبت عقب إعلانها تكثيف ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية أسبوعها الثالث عقب هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل.

وقال الجنرال دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية "اعتبارا من اليوم، سنكثّف الضربات ونقلّل (حجم) التهديد".

"سندخل غزة"

وأضاف "بناء عليه طلبت من سكان مدينة غزة أن يواصلوا انتقالهم إلى الجنوب لضمان سلامتهم".

وكان اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي قال خلال تفقدّه أحد ألوية المشاة أمس "سندخل غزة"، مضيفا "غزة مكتظة بالسكان. العدو يحضّر أشياء كثيرة هناك، لكننا أيضا نستعدّ لهم".

وتابع "سندخل من أجل مهمة عملانية، محترفة، بهدف تدمير إرهابيي حماس والبنية التحتية لحماس. وسنظل نتذكر أيضا صور من قتلوا يوم السبت قبل أسبوعين"، أي في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، تاريخ بدء هجوم حماس.

ويرى محللون أن العملية البرية إن حصلت ستكون معقدة، إذ سيكون على الجنود الإسرائيليين مواجهة حرب شوارع وشبكة أنفاق حماس التي تحتجز أيضا في القطاع أكثر من مئتي رهينة اقتادتهم معها من إسرائيل بعد الهجوم، وفق الجيش الإسرائيلي.

ورغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بمغادرة مدينة غزة في الشمال والتوجه جنوبا، يطال القصف الإسرائيلي بانتظام مناطق جنوبية. وقُتل 4385 فلسطينينا معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

" قطرة في المحيط"

وحذّرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة كان "بائسا" قبل النزاع، مضيفة "إنه اليوم كارثي"، داعية المجتمع الدولي الى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة.

ودخلت أولى المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر السبت، لكن الشاحنات العشرين التي سُمح بدخولها "ليست سوى قطرة في المحيط" بالنظر إلى للوضع الإنساني "الكارثي" لـ2,4 مليون نسمة في غزة، وفق ما اعتبرت منظمات دولية.

واعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين "إنّ عشرين شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة"، مشيرا الى ان الحاجة هي الى 2000 شاحنة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأحد تعزيز دفاعاتها في الشرق الأوسط على وقع "تصعيد" من قبل إيران وحلفائها. بينما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني يسعى إلى تصعيد أكبر في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجرّ لبنان إلى حرب"، وذلك بعد توسّع تبادل القصف بين الحزب وإسرائيل.