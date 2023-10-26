مسؤولون من حماس وايران في موسكو الخميس لاجراء محادثات (الخارجية الروسية)

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو الخميس لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أسابيع.

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وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو"، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري يتواجد أيضا في العاصمة الروسية، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

ولم تقدّم زاخاروفا تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

الا أن مصدرا دبلوماسيا روسياً أكد في وقت لاحق لوكالات الأنباء المحلية، أن اللقاء مع وفد حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، تمحور حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، وبينهم أجانب، خلال هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار الى أنّ موسكو أكدت لوفد الحركة ضرورة "الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة"، وتطرقت إلى "المسائل المرتبطة بإجلاء الرعايا الروس والأجانب الآخرين من القطاع الفلسطيني".

وكان الكرملين أقرّ الثلاثاء بعدم تحقيق تقدم حتى الآن نحو إطلاق سراح الروس الذين اختطفتهم حركة حماس.

واختطف مقاتلو حماس أكثر من 220 شخصًا هم إسرائيليون وأجانب أو مزدوجو الجنسية، خلال هجوم خلّف أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، يقصف الجيش الإسرائيلي على نحو متواصل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة الخميس أن حصيلة القتلى تجاوزت سبعة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين.

وترتبط روسيا بعلاقات مع الحركة الفلسطينية منذ سنوات ولا تعتبرها "إرهابية" على عكس الولايات المتحدة، الا أن موسكو لا تعرف على وجه الدقة عدد المواطنين الروس الذين أسرتهم الحركة الإسلامية.