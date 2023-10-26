شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لهجمات استهدفت قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

بقلم: يورونيوز

نُشرت اللقطات بعد توغل بري قصير للقوات الإسرائيلية في شمال غزة، وفقاً للجيش، وضرب عدة أهداف مسلحة من أجل “تحضير ساحة المعركة” قبل غزو بري متوقع على نطاق واسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المدمرة.

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نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، لقطات مصورة لهجماته التي استهدفت قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي بيان، قال الجيش إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أكثر من 250 هدفاً لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك البنى التحتية ومراكز قيادة العمليات والأنفاق وقاذفات الصواريخ.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من اللقطات.

IDF fighter jets carried out a precise air strike based on IDF and ISA intelligence and eliminated the Commander of Hamas' Northern Khan Yunis Rockets Array, Hassan Al-Abdullah. pic.twitter.com/HrDD4DXAU2 — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023

ونُشرت اللقطات بعد توغل بري قصير للقوات الإسرائيلية في شمال غزة، وفقاً للجيش، وضرب عدة أهداف مسلحة من أجل “تحضير ساحة المعركة” قبل غزو بري متوقع على نطاق واسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المدمرة.

لم يسبق أن سجل ارتفاع في عدد القتلى في غزة كما يحدث الآن على مدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وقد تسجل خسائر أكبر في الأرواح إذا شنت إسرائيل الهجوم البري المتوقع.

تعد هذه الحرب، التي دخلت يومها العشرين يوم الخميس، الأكثر دموية من بين خمس حروب في غزة بالنسبة لكلا الجانبين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس 7028 شخصا قتلوا بينهم 2913 طفلا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، معظمهم من المدنيين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأولي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن عدد الرهائن المتبقين في غزة يبلغ 224 شخصاً، من بينهم أجانب يعتقد أن حماس أسرتهم خلال التوغل. وأُطلق سراح أربعة رهائن.