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البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سوريا أصابت مستودعات ذخيرة

جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سوريا أصابت مستودعات ذخيرة

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أفاد البيت الابيض الجمعة أن الضربات الأميركية الخميس في سوريا أصابت مستودعات ذخيرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، معتبرا أن هذه العملية سيكون لها تأثير "مهم" على القدرات الهجومية للمجموعات القريبة من طهران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي إن الضربات "استهدفت في شكل مباشر منشآت تخزين ومستودعات ذخيرة نعلم أنه سيتم استخدامها لدعم هذه الميليشيات، وخصوصا في سوريا".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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