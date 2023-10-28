EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: في خضم فوضى الحرب على غزة.. مستوطنون إسرائيليون يطردون قسرا تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة

مزارعون فلسطينيون في قرية النبي صالح بالضفة الغربية
مزارعون فلسطينيون في قرية النبي صالح بالضفة الغربية Copyright MUHAMMED MUHEISEN/AP2009
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تضاعفت أعداد الجهمات التي تقوم بها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون تسليط إعلامي عليها.

اعلان

وتتركز التجمعات البدوية في السفوح الشرقية للضفة الغربية حيث تقع حوالي 12 تجمعا بدويا مثل: عين سامية، والقبون، وراس التين، والرشاش، وشرق الطيبة، أبو فزاع، "المليحات- المعرجات"، "المليحات-مغاير الدير"، ووادي السيق، والمرج، ورأس المعرجات.

ويقول راعي أغنام: "جاء المستوطنون وأطلقوا النار في الهواء وقالوا لنا، إذا لم تغادروا سنقتلكم".

ووفقا لـ"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، يعمل المستوطنون الإسرائيليون بشكل منهجي وبمساعدة الجيش الإسرائيلي على طرد التجمعات البدوية بهدف التوسع الاستيطاني، وقامت بتهجير 6 تجمعات سكانية بالكامل.  

المصادر الإضافية • فريفت

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الضفة الغربية: أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

فلسطينيون في الضفة الغربية يشجبون زيارة ماكرون "بعد كل ما حكاه في تل أبيب"

الضفة الغربية| كيف تحول بيت قيادي بارز في حماس إلى مقر للمخابرات الإسرائيلية؟

الشرق الأوسط الضفة الغربية ترحيل - طرد بدو السياسة الإسرائيلية اعتداء إسرائيل