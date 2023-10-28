شاهد: في خضم فوضى الحرب على غزة.. مستوطنون إسرائيليون يطردون قسرا تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة

بقلم: يورونيوز

تضاعفت أعداد الجهمات التي تقوم بها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون تسليط إعلامي عليها.

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وتتركز التجمعات البدوية في السفوح الشرقية للضفة الغربية حيث تقع حوالي 12 تجمعا بدويا مثل: عين سامية، والقبون، وراس التين، والرشاش، وشرق الطيبة، أبو فزاع، "المليحات- المعرجات"، "المليحات-مغاير الدير"، ووادي السيق، والمرج، ورأس المعرجات.

ويقول راعي أغنام: "جاء المستوطنون وأطلقوا النار في الهواء وقالوا لنا، إذا لم تغادروا سنقتلكم".

ووفقا لـ"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، يعمل المستوطنون الإسرائيليون بشكل منهجي وبمساعدة الجيش الإسرائيلي على طرد التجمعات البدوية بهدف التوسع الاستيطاني، وقامت بتهجير 6 تجمعات سكانية بالكامل.