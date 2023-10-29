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اكتظاظ في مقابر غزة بسبب ارتفاع أعداد قتلى الحرب الإسرائيلية والفلسطينيون يفتحون القبور القديمة

مقبرة دير البلح في غزة. 2023/10/27
مقبرة دير البلح في غزة. 2023/10/27 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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في أحد القبور أزيحت عظام موتى جانبا، ووضعت محلها جثامين 25 شخصا في مكان واحد.

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قال فلسطينيون من مخيمي النصيرات ودير البلح في قطاع غزة، الذي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، إنه لم يعد أمامهم خيار لدفن قتلاهم بسبب القصف، (في ظل اكتظاظ المقابر)، سوى فتح القبور القديمة لاستيعاب الأعدد الكبيرة من الجثامين.

لقد كان الملاذ الأخير في مقبرة دير البلح مثلا، أن فتح أهالي الضحايا القبور القديمة واستغلوا الطوابق الموجودة داخلها، لدفن الجثامين الأخيرة وتعرف تلك الطوابق محليا "بالفستاكية".

 لقد بلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى حد الآن أكثر من 8 آلاف قتيل، من بينهم 3300 طفلا وأكثر من 2000 امرأة.

المصادر الإضافية • أ ب

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