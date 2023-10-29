"رقص على الجراح".. انطلاق موسم الرياض على وقع حمام الدم في غزة وتركي وآل الشيخ يرد على "التافهين"

بقلم: يورونيوز

كان يتوقع أن يتم تأجيل الفعاليات نظرًا لما تمر به غزة من حرب وموت وحصار

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افتتح رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ السبت، موسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية الرياض.

انطلقت الفعاليات بكلمة لرئيس الهيئة ومن ثم بدء نزال "أشرس رجل على وجه الأرض"، كما تم الترويج له، وهي مباراة بين بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو.

شارك في التحضير للفعاليات مجموعة كبيرة من الفنانين العرب وشخصيات فنية ونجوم بارزين في عالم الرياضة.

بين غزة والرياض

قبل انطلاق فعاليات الرياض بأيام، دعا الكثيرون السعودية إلى تأجيل الحفل، تضامنا لما يمر به قطاع غزة من قصف إسرائيلي يومي مكثف، وكذلك دعمًا معنويًا من المملكة لأهالي القطاع لما تمثله من ثقل عربي. لكن الأمر تم بكل الأحوال ولم تستجب السعودية وهيئة الترفيه لهذا المطالبات.

رد تركي آل الشيخ

آل الشيخ رد على ما اسماه "مسخرة" استخدام اسم السعودية في أي شيء، حسب تعبيره. قائلًا، "لم أرى كرة القدم توقفت مثلا وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وضيفة سياحية أيضًا." معتبرا أن الوضع أصبح "مكشوفا تماما."

وقال آل الشيخ إن دولا احتلت في العام 1967 ولم يتوقف أي شيء وقتها واستمرت الحياة، وحاربت السعودية سبعة سنين ولم يتوقف أي شيء ودم السعودي هو الأغلى حسب تعبيره، رافضا مزايدة من أسماهم بالتافهين، وأنهى منشور في التأكيد على انشغاله في تطوير بلده ونهضتها حسب تعبيره.

مواقع التواصل الاجتماعي ضجت مع انطلاق الحفل، وانقسمت الآراء حول حق السعودية في اقامة النشاطات التي تريدها وواجباتها تجاه القضايا العربية، خاصة غزة، وما يحدث فيها من "مجازر" كما تقول الصحة الفلسطينية في القطاع.

وكانت السعودية قريبة من التطبيع مع إسرائيل قبل بدء الحرب، حيث يقود الرئيس الأمريكي جو بايدن مفاوضات لإتمام الأمر. لكنها أعلنت عن تعليق مباحثات التطبيع مع القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الذي بدأ بعد شن حماس والفصائل الفلسطينية هجومًا كبيرًا مباغتا على إسرائيل قتلت فيه نحو 1400 شخصًا وأسرت أكثر من 200 شخص.