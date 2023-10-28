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برصاص مستوطن إسرائيلي.. مقتل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

تشهد الضفة الغربية تحركات مستمرة ضد الحرب المستمرة على قطاع غزة
تشهد الضفة الغربية تحركات مستمرة ضد الحرب المستمرة على قطاع غزة Copyright Nasser Nasser/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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يخيم توتر في الضفة الغربية المحتلة حيث قُتل أكثر من 110 فلسطينيًا وأصيب أكثر من ألفين آخرين، في هجمات للمستوطنين وعمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي.

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قتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي السبت في منطقة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في بيان أن بلال أبو صالح (40 عامًا) "استشهد متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستعمر في بلدة الساوية" قرب نابلس.

قتله أمام عائلته

وقال رئيس بلدية الساوية محمود حسن لوكالة فرانس برس إن بلال أبو صالح قتل فيما كان يقطف الزيتون مع أفراد من عائلته في أرضهم الواقعة قرب السياج الأمني المحيط بمستوطنة راشليم الإسرائيلية.

وأضاف: "هاجمهم أربعة مستوطنين وقام أحدهم يحمل بندقية إم 16 بإطلاق النار عليهم بدون سابق إنذار. أصيب أبو صالح في صدره واستشهد أمام عائلته وأولاده".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الأمر ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس.

ويخيم توتر في الضفة الغربية المحتلة حيث قُتل أكثر من 110 فلسطينيًا وأصيب أكثر من ألفين آخرين، في اعتداءات المستوطنين وعمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 متوترًا بالأساس قبل اندلاع الحرب مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات توغل متواصلة وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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