شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف "خلية عسكرية" في لبنان

بقلم: يورونيوز

أعلن حزب الله في بيانات منفصلة، استهداف التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجّهة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

اعلان

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لما قال إنها غارة استهدفت خلية في لبنان حاولت إطلاق قذائف هاون باتجاه شمال إسرائيل في منطقة رأس الناقورة.

وتجدّد القصف الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين في القطاع الغربي لجنوب لبنان، حيث سقط قرابة 15 صاروخًا صباح اليوم على منطقة المشيرفة في الناقورة، فيما شهد محيط تلة الراهب مقابل عيتا الشعب سقوط قنابل حارقة من الجانب الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأنّ القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف قرى القطاع الغربي، طال محيط مركز الجيش في رأس الناقورة ومحيط مقر "اليونيفيل".

في المقابل، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة، استهداف التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجّهة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

كما استهدف عناصر الحزب "التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتجسّسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ودشمه وحاميته وتحقيق إصابات مباشرة فيه".

كما أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في رامية والمالكية وبركة ريشا والسماقة ومسكاف عام.